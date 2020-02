Sandboxie 5.33.2

27.09.2015 17:56 • Recenzja do wersji 5.04

Sandboxie, to niezastąpiona, ale też przez wielu chyba niedoceniana aplikacja, jeśli idziemy w sieci w nieznane, to soft wysoce zalecany, przydatny szczególnie serwującym po wodach mniej znanych albo dobrze znanych o konkretnej reputacji lub tylko po to by lekko podnieść bezpieczeństwo podczas przebywania w sieci, gdzie niekiedy ''lekko'' ma wręcz znaczenie zasadniczo tyle znaczące, co wystarczająco by się obronić przed złośliwym oprogramowaniem poprzez odizolowanie go. Zdecydowanie obowiązkowy soft dla Windows pozwalający także testować aplikacje z niepewnych źródeł, lub po prostu takie, których nie wiadomo czy chcemy używać, tu dana jest możliwość odpalenia ich i sprawdzenia bez wprowadzania zmian na komputerze. Oczywiście program wymaga odpowiedniego skonfigurowania do tego by wykorzystać jego funkcje w pełni. Po odpowiednim skonfigurowaniu dużo zyskuje.

Między innymi na start warto ustawić automatyczne czyszczenie/opróżnianie piaskownicy, co przy zamknięciu aplikacji skutkuje zamknięciem uruchomionych weń programów, warto ustawić także automatyczne przywracanie przydatne przy pobieraniu plików za pomocą managera wbudowanego w przeglądarkę, lub jakiegokolwiek programu do tego jeśli został uruchomiony w piaskownicy, gdzie w zakładce migracja plików domyślną pojemność kilkudziesięciu MB warto podnieść do co najmniej 2GB lub wg. potrzeb.

Przy korzystaniu z internetu na kontach o uprawnieniach administratora można takowe uprawnienia obniżyć dla aplikacji uruchamianej w Sandboxie, minusem tego niewielkim jest, że na kontach użytkowników pałęta się wówczas również monit informujący o tym.

Minimalnie ''czarując'' więcej poprzez skopiowanie ciągu znaków do ścieżki programu i wklejając we właściwościach innych programów przed początkiem ich ścieżki np. "D:\Pr File\Sandboxie\Start.exe" dodając przed D:\Pr File\Winamp\winamp.exe" uzyskując "D:\Pr File\Sandboxie\Start.exe" "D:\Pr File\Winamp\winamp.exe" można ustawić automatyczne uruchamianie dowolnych programów domyślnie w piaskownicy, ale ten manewr można zostawić a na początek używać zwykłego ''Uruchom w piaskownicy''

Dostęp do ustawień = Sterowanie Sandboxie - > Piaskownica - > DefaulytBox - > Ustawienia piaskownicy.

Konfiguracja jest względnie intuicyjna, chociaż może nie dla pierwszy raz instalującego ów soft użytkownika, niemniej wersja jest po polsku i nie ma elementów ''zaspawanych'' więc trzeba go tylko trochę poznać, żeby w pełni skutecznie go używać.

Czy zdjąć uruchamianie Sandboxie z auto-startu jest już sprawą indywidualna zależną od potrzeb lub upodobań, osobiście polecałbym zdjąć, zadziała kiedy zostanie uruchomiona.

Po miesiącu trzeba się zacząć przyzwyczajać do odczekania pięciu sekund przy starcie = ograniczenie wersji bezpłatnej, ale korzyści wynikające z odczekania są zdecydowanie zawsze większe niźli uważanie tych pięciu sekund dziennie za czas stracony, w wersji płatnej ograniczenie nie występuje. Dalszym ograniczeniem wersji free jest możliwość uruchomienia jednocześnie tylko jednej piaskownicy choć utworzyć takich o dowolnej nazwie i różnych konfiguracjach możemy wg. uznania kilka, w wersji płatnej ograniczenie to, tak jak poprzednie i kilka innych nie występuje.

Po kilku tygodniach używania łatwo wpaść w nawyk odpalania aplikacji w Sandboxie, należy jednak pamiętać w sytuacji kiedy wyniki pracy mają zostać, o tym by przed zamknięciem/opróżnieniem (zależnie od konfiguracji) te przywrócić.

Przede wszystkim zainstalowanie programu, to sprawa nieodłączna dla przeglądarek pozwalająca zachować bezpieczeństwo w miejscach znanych jak i tych z gruntu cieszących się złą sławą ..