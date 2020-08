Santander miał błąd pozwalający wypłacić z bankomatu więcej niż było na koncie

Amerykańska policja zatrzymała już kilkadziesiąt osób, które okradały bankomaty Santander w regionach Nowego Jorku, New Jersey i Connecticut. W infrastrukturze banku pojawił się błąd, umożliwiający wypłacenie większej kwoty niż realnie posiadana, a informacja ta szybko rozeszła się po sieci. I złodzieje ruszyli do akcji.

Ani bank, ani policja nie chcą ujawniać szczegółów ataku. – Zostaliśmy poinformowani o oszustwie w bankomatach, w którym podejrzani używają bankomatów Santander Bank do wyłudzania gotówki za pomocą fałszywych kart debetowych – krótko podsumowuje śledczy Mark Cleverdo. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że napastnikom najprawdopodobniej udało się odkryć kombinację klawiszy, która wprowadza maszynę w tryb serwisowy.

W ten sposób do przeprowadzenia kradzieży wystarczała dowolna karta chipowa, umożliwiająca zainicjowanie ścieżki transakcyjnej. Nawet taka bez środków.

We have been made aware of an ATM scam in which suspects are using Santander Bank ATM's to fraudulently withdraw cash using fake debit cards. Since we have a branch in town (1765 Ellington Rd), we are asking any citizen using their ATM to use caution when withdrawing money (1/2)