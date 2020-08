Pobierz prog​ram

Sąsiedzi z Piekła Rodem 2: Na wakacjach to kontynuacja poprzedniej części gry. Opowiada ona o robieniu kawałów swojemu sąsiadowi przez Woody’ego. Tym razem twórcy postanowili mocniej rozbudować możliwości głównego bohatera, sprawiając jeszcze więcej problemów panu Rottweilerowi.

Wyjazd wypoczynkowy

Druga część zabiera gracza w podróż dookoła świata. Podczas odwiedzin Chin, Indie i Meksyku nasz bohater, nieustannie będzie płatał figle swojemu sąsiadowi oraz jego mamie. W grze nie ma limitu czasu na stawianie pułapek i uprzykrzanie życia sąsiadowi, choć wciąż obowiązuje zasada, by przeciwnik nie zauważył naszych czynów.

Mechanika gry została nieco przebudowana, by móc łączyć ze sobą niektóre dowcipy, tworząc z nich ciąg zabawnych i często absurdalnych, wydarzeń. Mogą się także pojawić elementy zręcznościowe i logiczne. Jeśli nasza postać zostanie wykryta 3 razy, misja kończy się fiaskiem i musimy zaczynać od początku

Wiele miejsc

Wydarzenia rozgrywać się będą na statku wycieczkowym, ale również w nadmorskich lokacjach - hotelach, barach oraz kurortach. Za rozróbę w tych spokojnych miejscach będzie dbał nasz bohater Woody, któremu sabotowanie wakacji sąsiada sprawiać będzie wiele satysfakcji.

Do przejścia otrzymamy więc 15 zróżnicowanych poziomów, różniących się zadaniami do wykonania. Wielokrotnie będziemy zmuszeni samodzielnie wykombinować, do czego użyć zgromadzone przedmioty, by zniszczyć romantyczną wyprawę sąsiada.

Kluczowe cechy gry: