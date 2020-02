Satsuki Decoder Pack 5.4.2

Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Satsuki Decoder Pack to bezpłatny pakiet dekoderów i filtrów audio-wideo, umożliwiający odtworzenie na komputerze multimediów w większości dostępnych formatów - m.in. MPEG2, VP3/6/7, AC3/DTS, AAC/AAC+, MPC, APE, OFR, FLAC, TTA, AVI, OGM i MP4.

Pakiet wyposażony został we wszystkie niezbędne komponenty, które wymagane są do oglądania filmów na komputerze, i nic poza tym. W odróżnieniu do innych pakietów Satsuki Decoder Pack nie oferuje kodeków, przez co pakiet zajmuje na dysku mniej miejsca, a także nie powoduje konfliktów z wcześniej zainstalowanymi pakietami tego typu. Wspiera on system Windows od wersji 2000 wzwyż, a jego poszczególne składniki konfigurować można w specjalnym panelu kontrolnym. Z jego poziomu łatwo włączymy/wyłączymy wybrane filtry, zmienimy ich ustawienia, stworzymy kopie zapasową konfiguracji oraz ustalimy powiązania z wybranymi formatami wideo.

Najnowsza wersja Satsuki Decoder Pack aktualizuje takie komponenty jak FFDShow (4058), MPC-HC (1.53.3847), Gabest filter (1.53.3847) i w wydaniu 32-bitowym MadVR (0.79).

Zawartość pakietu