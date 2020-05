Satya Nadella odradza pracę zdalną na dłuższą metę. Ma mieć zły wpływ na psychikę

Udostępnij:

Praca zdalna w dobie pandemii koronawirusa znacznie zyskała na popularności. W niektórych przypadkach okazała się przymusem, w innych natomiast dobrowolną ścieżką. Szef Twittera tłumaczył niedawno, że przejście na zdalny tryb pracy nie wpłynęło negatywnie na efektywność, wobec czego w przyszłości wszyscy zatrudnieni będą mogli tak pracować, o ile będą mieli taką wolę.

Tymczasem Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu, widzi również wady takiego rozwiązania i na dłuższą metę pracę zdalną odradza. Cytowany przez The Times of India zwraca uwagę, że pracowanie z domu i brak bezpośrednich, zawodowych kontaktów z innymi ludźmi mogą mieć negatywny wpływ na ludzką psychikę i zaburzyć społeczne interakcje, choć oczywiście w obecnej sytuacji zdrowotnej widzimy głównie zalety takiego podejścia.

W obliczu pandemii wielu pracowników Microsoftu także pracuje zdalnie, ale jak można wnioskować z komentarza Nadelli, docelowo ich powrót do biur będzie najpewniej mile widziany. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wyklaruje się na tyle, by można było mówić o konkretnych terminach. Warto przypomnieć, że koronawirus ma także bezpośredni wpływ na duże konferencje – Microsoft zrezygnował z ich organizacji z publicznością aż do połowy przyszłego roku.

W konsekwencji pandemii praca zdalna zawitała także do naszej redakcji, ale nie dla wszystkich autorów jest to nowość – niektórzy są pracownikami zdalnymi na co dzień. Co ciekawe, nastawienie do takiej formy wykonywania swoich obowiązków jest różne. O naszych spostrzeżeniach możecie przeczytać w publikacji Adama Bednarka na łamach Gadżetomanii.