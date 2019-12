Pobierz pr​ogram

ScanPapyrus pozwala na zeskanowanie pojedynczych kartek, magazynów, książek czy jakichkolwiek innych papierowych dokumentów, a następnie oferuje możliwość zapisania ich do formatu PDF, DjVu lub TIFF bądź pliku graficznego.

Oczywiście narzędzie może pracować w trybie wsadowym, dzięki któremu aktywność użytkownika chcącego zeskanować nawet grubą książkę ogranicza się do niezbędnego minimum. ScanPapyrus może skanować każdą stronę w określonym przedziale czasowym tak, by użytkownik za każdym razem miał chwilę na przewrócenie strony. Istnieje także opcja skanowania całych rozkładówek, które program automatycznie podzieli na dwie strony.

Bardziej wymagający odbiorcy z pewnością docenią, że po zeskanowaniu dokumentów przy użyciu ScanPapyrusa do formatu PDF możemy zapisać go do pliku o określonej wadze. Dzięki temu będziemy mogli go bez problemu wysłać np. do banku, który wymaga dostarczenia np. 2-MB historii naszego rachunku. Opcja ta jest dostępna także dla innych, wcześniej utworzonych PDF-ów za pomocą innego programu.

ScanPapyrus zawiera rozbudowane opcje konfiguracyjne, które umożliwiają skorzystanie z funkcji automatycznego wyboru źródła papieru w urządzeniach posiadających automatyczny podajnik dokumentów. Program zawiera także tryb skanowania dwustronnego, wyrównywania stron, przycinania zbędnych obszarów (np. czarnych pasów utworzonych przez skaner) czy zwiększenia kontrastu oraz balansu bieli.