Pobierz​ program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Scania Truck Driving Simulator to gra stworzona przez SCS Software, czyli studio, które specjalizuje się w symulatorach ciężarówek. Ekipa mająca na swoim koncie między innymi serię Euro Truck Simulator tym razem przygotowała tytułu poświęcony ogromnym maszynom firmy Scania.

Realizm, realizm i jeszcze raz realizm

Jeśli liczycie na zręcznościowy model jazdy, to będziecie musieli obejść się smakiem. Poza tym, że gra oferuje realistyczny system prowadzenia wielkich aut, to w dodatku umożliwia składanie lusterek, pozycjonowanie świateł i nie tylko. Wszystkie te elementy zostały zaczerpnięte z Euro Truck Simulator 2. To właśnie między innymi dzięki nim Scania Truck Driving Simulator jest grą tak autentyczną, jak to tylko możliwe.

Weterani gatunku z pewnością docenią fakt, że znajdziemy tu Young European Truck Driver (główny tryb, w którym bierzemy udział w wiernie odzwierciedlonym konkursie na najlepszego młodego kierowcę ciężarówki, jaki odbył się również w prawdziwym świecie), a także testy na prawo jazdy, sprawdzanie czasu reakcji w wyzwaniach, jazdę po autodromie Scania, jazdę ekstremalną i nie tylko.

Chcesz zacząć? Przeczytaj!

Scania Truck Driving Simulator adresowana jest także do nowicjuszy. Można bowiem dostosować poziom trudności do własnych możliwości i czerpać radość z zabawy nawet jeśli wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tego typu grami.

Najważniejsze cechy:

symulator ciężarówek marki Scania od twórców Euro Truck Simulator 2

realistyczny model jazdy

różnorodne tryby rozgrywki, w tym przede wszystkim Young European Truck Driver

dodatkowe interakcje (np. składanie lusterek i pozycjonowanie świateł)

opcja dostosowania poziomu trudności dla nowicjuszy

Minimalne wymagania sprzętowe gry: