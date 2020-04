Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

School of Dragons to zręcznościowa gra MMOcRPG dla młodszych i starszych użytkowników, w której mamy okazję zostać trenerem smoków. Akcja osadzona jest w świecie znanym z filmów Jak wytresować smoka.

Mnóstwo zawartości!

W grze School of Dragons dostępnych jest aż 60 różnych smoków, wśród których znalazł się oczywiście Szczerbatek z kinowego pierwowzoru. Autorzy udostępnili aż 30 wysp i lądów, gdzie czekają na nas ciekawe przygody. Łącznie będziemy musieli wykonać ponad 400 zadań fabularnych. Warto zaznaczyć, że tytuł nie zawiera typowe kampanii single-player, skupiając się na rozgrywce wieloosobowej.

Zmień wygląd smoka!

Trenowanie i latanie to nie wszystko, bowiem School of Dragons umożliwia modyfikowanie wyglądu smoków. Gra oddaje do naszej dyspozycji tysiące kolorów i skórek, co sprawia, że spotkanie dwóch takich samych prehistorycznych gadów w wirtualnym świecie jest praktycznie niemożliwe.

Najważniejsze cechy:

zręcznościowa gra MMOcRPG dla fanów filmów Jak wytresować smoka

ponad 60 smoków do wyboru

więcej niż 400 zadań fabularnych

mnóstwo opcji w zakresie modyfikacji wyglądu smoków

wyłącznie tryb multiplayer

Minimalne wymagania sprzętowe gry School of Dragons: