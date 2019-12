P​obierz program

ScreenAware to narzędzie do monitorowania czasu pracy użytkownika nad rozmaitymi obowiązkami.

Po uruchomieniu ScreenAware należy utworzyć swoje konto, podając login użytkownika, adres e-mail oraz hasło, a następnie wpisać nazwę projektu i określić go tagami. Możemy dodawać kolejne projekty, by później uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu, jaki poświęciliśmy na ich wykonanie. Klikając przycisk „report” zostaniemy przeniesieni na stronę internetową i tam zapoznamy się z wykresem naszej aktywności (można go dodatkowo pobrać jako plik Excela).

Nie wszystkie działania użytkownika będą śledzone przez opisywane narzędzie. Osoba korzystająca z programu ScreenAware sama może wybrać, czy ma on monitorować każdą aktywność niezależnie od pory dnia czy też jedynie w wyznaczonym czasie albo jedynie akcje wykonywane w określonych aplikacjach (np. przeglądarce stron internetowych i pakiecie biurowym). Możliwe jest także ustawienie przerw w trakcie których ScreenAware będzie nieaktywny.

ScreenAware został skonstruowany tak, by użytkownik nie musiał obawiać się o wyciek jakichkolwiek danych. Program co prawda zajmuje się monitorowaniem pracy na komputerze, ale jedynie na potrzeby osoby, która z niego korzysta. Producent zapewnia, że wszystkie informacje zawarte w pamięci narzędzia są szyfrowane i udostępniane przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń.