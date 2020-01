Pobi​erz program

ScreenToGif to proste w obsłudze i przydatne narzędzie do rejestrowania aktywności użytkownika na komputerze i zapisywania jej w formacie GIF.

Aplikacja umożliwia nagrywanie wybranego obszaru (np. pulpitu), którego wielkość określamy, wprowadzając odpowiednie informacje w oknie programu. Musimy określić nie tylko szerokość i wysokość okna (w formie pikseli), ale także prędkość klatek na sekundę. Dostępne są dwa skróty klawiaturowe, dzięki którym bez problemu rozpoczniemy, zatrzymamy i wznowimy proces rejestrowania.

ScreenToGif pozwala na wprowadzanie tekstu, napisów, tytułu, ramek, znaków wodnych, rysunków i wielu innych obiektów, dzięki czemu narzędzie z powodzeniem można wykorzystać do tworzenia nieskomplikowanych prezentacji. W razie, gdy wybierzemy zbyt duży obszar nagrywania, w mgnieniu oka będziemy mogli go wykadrować, korzystając z dostępnej funkcji przycinania obrazu.

W przeciwieństwie do innych narzędzi, które oferują podobne możliwości, ale zapisują pliki do formatu wideo (np. AVI), ScreenToGif pozwala na utworzenie GIF-a, który możemy odtworzyć bez konieczności posiadania kodeków czy też jakichkolwiek wtyczek. Nagranie we wspomnianym formacie łatwo i szybko umieścimy w wiadomości elektronicznej czy popularnych serwisach społecznościowych.