Screeny Free 4.8.7

Screeny Free to narzędzie do robienia zrzutów ekranu i nagrywania screencastów, dające możliwość edytowania przechwyconego materiału przed zapisem w wybranej rozdzielczości i parametrach

Aplikacja pozwala na zrobienie zrzutów całego ekranu jak i aktywnego okna, a także zrzutów kształtu (prostokąty, okręgi, ręcznie zakreślone powierzchnie), całej zawartości przewijalnych okien (np. przeglądarki), struktur menu, kontrolek Windowsa czy okien konsoli – zarówno bezpośrednio, jak i z określonym opóźnieniem.

Do tego dostajemy możliwość edycji przechwyconych grafik, dodawania efektów, strzałek, clipartów, cieni i ramek. Przygotowany tak zrzut wyeksportować można do obrazka (PNG, GIF lub JPG), dokumentu PDF czy Microsoft Office, wysłać jako załącznik, otworzyć w domyślnej aplikacji, czy wydrukować.

Screeny może nagrać też screencasty – zakładka Video daje dostęp do mechanizmów nagrywania zawartości ekranu czy okna (wraz z dźwiękiem), a także tablicy, po której można pisać, by uzupełnić nagrywaną z ekranu akcję. Stworzona w ten sposób prezentacja może zostać zapisana do AVI, z określonymi przez użytkownika ustawieniami kompresji, bitrate i rozdzielczości.

