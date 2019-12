Pobie​rz program

Screeny Professional to rozbudowany i bardzo zaawansowany program, za pomocą którego przechwycimy zawartość pulpitu lub okna wybranej aplikacji, a następnie przechwycony materiał wyedytujemy przed zapisem w jednym z wielu dostępnych formatów.

Aplikacja posiada wbudowaną sporą liczbę profili, które w zupełności wystarczą do większości typowych zastosowań programu. Odnajdziemy wśród nich opcje pozwalające na przechwytywanie screenów jako całej widocznej zawartości ekranu lub wycinanie za pomocą figur geometrycznych, automatyczny profil samoczynnie dopasowujący obszar wedle danego obiektu czy też ukazanie tylko menu np. kontekstowego. Do tego dochodzi również możliwość rejestracji wideo wraz z dźwiękiem.

Liczba możliwości jest naprawdę spora i początkowo może przywrócić o zawrót głowy, zwłaszcza w porównaniu z innymi aplikacjami tego typu. Jakby tego mało, każdy profil możemy edytować albo tworzyć własne reguły. Do tego dochodzi możliwość prostej edycji przechwyconych grafik, dodawanie efektów oraz konwersja do jednego z wybranych formatów. Same przechwytywane materiały możemy zapisywać bądź to jako grafiki albo nawet dokumenty pakietu MS Office, PDF – nic nie stoi również na przeszkodzie, aby screen skopiować bezpośrednio do schowka, wysłać jako załącznik wiadomości e-mail albo wydrukować bezpośrednio z aplikacji.

Jedynym poważnym zarzutem co do Screeny Professional jest proces instalacji w języku niemieckim oraz dość wątpliwa jakość innych wersji językowych – na angielskiej często spotykać się można z terminami właśnie w języku niemieckim.

