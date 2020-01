Pobierz p​rogram

ScummVM to program służący do uruchamiania wybranych klasycznych gier przygodowych z interfejsem point and click. Narzędzie jedynie zastępuje pliki wykonywalne (z rozszerzeniem exe) wydane razem z grami i w ten sposób pozwala w nie grać nawet na systemach, pod które nie zostały zaprojektowane.

Wśród gier przygodowych, które obsługuje ScummVM warto wymienić przede wszystkim klasyki takich firm, jak LucasArts (Monkey Island 1-3, Day of the Tentacle, Sam & Max) czy Sierra (m.in. King's Quest 1-6 i Space Quest 1-5), jak również obie części Discworld i Simonn the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress, Broken Sword 1 i 2, Flight of the Amazon Queen, Gobliiins 1-3, The Legend of Kyrandia 1-3 oraz dzieła Humongous Entertainment (gry Freddi Fish i Putt Putt) i wiele innych produkcji.

Wraz z nową wersją 1.8 dodano obsługę 10 nowych gier, na ośmiu nowych silnikach: są to Amazon: Guardians of Eden, Beavis and Butthead in Virtual Stupidity, Broken Sword 2.5: The Return of the Templars, Labyrinth of Time, Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender, Sfinx, The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Rose Tattoo, The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel, Zork: Grand Inquisitor oraz Zork Nemesis: The Forbidden Lands. Poprawiono też znacząco jakość dźwięku dzięki wsparciu dla Miles Audio.

Pełna lista tytułów, jakie można uruchomić za pośrednictwem programu ScummVM znajduje się na oficjalnej stronie producenta. Warto dodać, że we wspomniane gry można grać na wielu różnych systemach (Windows, Linux, OS X, Android, Dreamcast, AmigaOS, BeOS, OS/2, PSP, PS2, SymbianOS, i wiele innych).