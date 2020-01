SeaMonkey 2.49.5

16.09.2010 11:26 • Recenzja do wersji 2.0.8

Pamiętacie jeszcze taką przeglądarkę jak Mozilla ? Nie żaden Firefox, Thunderbird... po prostu Mozilla. Nie ? To pewnie Mozilla Suite też nie kojarzycie. A szkoda bo na silniku znanym z tego pakietu powstał wspomniany Firefox i kilka innych wynalazków. Kiedy zarzucono prace nad pakietem i skupiono się na rozwoju "liska" ("pandy" ?), grupa programistów stwierdziła, że będzie dalej rozwijać Mozilla Suite już pod nazwą SeaMonkey (geneza od Netscape do SM szerzej opisana na stronie domowej projektu).



Po tym przydługim wstępie, przejdźmy do rzeczy. Programiści postanowili zostawić toporny wygląd (zaledwie 2 tematy graficzne do wyboru), a skupić się na funkcjonalności. Pakiet zawiera przeglądarkę, klienta poczty, kompozytora stron, a także książkę adresową i klienta IRC. Funkcjonalność przeglądarki można zwiększyć za pomocą wtyczek / dodatków - pisanych zarówno dla SM jak i dla Firefoxa.



O prędkości ładowania stron nie można powiedzieć złego słowa - przeglądarka jest po prostu szybka. Czy szybsza od konkurencyjnych produktów ? Wg mnie tak, ale to subiektywne odczucie. Również na stabilność "czystej" przeglądarki nie mogę narzekać. Sam nie używam zbyt wielu dodatków (Ad-Block, Flash Got) więc nie mogę napisać jak zachowuje się przeglądarka gdy jest ich załadowanych kilkanaście. Produktowi zdarza się jednak długo zamykać - gdy zginie okno przeglądarki proces seamonkey.exe jeszcze długo pozostaje widoczny w Menadżerze zadań. Bywa to czasami niezwykle irytujące.



Klient poczty jest funkcjonalny, to samo można powiedzieć o dołączonej książce adresowej. Ich konfiguracja może być skomplikowana dla początkujących - pakiet jednak skierowany jest do zaawansowanego użytkownika. Z obydwóch wspomnianych modułów skorzystano przy tworzeniu Thunderbirda.



O funkcjonalności klienta IRC i kompozytora stron nie jestem w stanie się wypowiedzieć - nie korzystam z nich na codzień.



Podsumowując: IMHO jest to produkt udany. Kto poszukuje kompleksowego rozwiązania, umożliwiającego eksploatacje Internetu, powinien zwrócić uwagę na ten pakiet. Kto poszukuje przeglądarki umożliwiające tylko przeglądania stron hmm.. bardziej polecam mu już Firefoxa.