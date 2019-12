28.11.2017 21:29 • Recenzja do wersji 4.7.6

SecureAPlus jest dodatkową aplikacją zabezpieczającą wykorzystującą 12 silników antywirusowych w chmurze (Ahnlab, AVG, Avira, Bitdefender, ClamWin, Emsisoft, ESET, McAfee, Microsoft Security Essentiales, QuickHeal, Sophos, TotalDefense), dodatkowo korzysta z Whitelist, skryptów oraz skanera offline, który również zapewnia ochronę rezydentową, dzięki czemu aplikacja skuteczniej chroni przed atakami typu Ransomware, ATP ( Advanced Persistent Threats) i rootkit.

SecureAPlus podczas pierwszego pełnego skanowania komputera tworzy listę aplikacji zaufanych (Whitelist) i wysyła pliki hashy do analizy. Pierwsze skanowanie można chwilowo wstrzymać jak i zmienić szybkość jego trwania. Jeśli nastąpi instalacja lub aktualizacja programów, zostaną wysłane tylko nowe hashe (funkcja skrótu), przesyłanie odbywa się w tle i jest niewidoczne dla użytkowników, raz dziennie aplikacja sama skanuje PC, natomiast ręczne sprawdzanie folderów i aplikacji odbywa się najpierw za pośrednictwem online później dodatkowo można przetestować przez ClamWin lub Avire (ClamWin dostępny w darmowej wersji, Avira jako dodatek do wersji Premium) Gdy SecureAPlus wykryje nowo uruchamiany program zapyta się czy ma umożliwić mu dostęp, zablokować, usunąć, dodać do kwarantanny, pokaże wynik sprawdzenia przez 12 silników AV, pozwoli na dodatkowe skanowanie offline oraz wskaże wynik na VirusTotal.

Program występuje w wersji Premium (szybsze odpowiedzi od pomocy technicznej, możliwość sprawdzenia stan bezpieczeństwa jednego lub więcej PC za pośrednictwem portalu secureaplus, 24h alerty mailowe, lokalizacja komputera, szybsze skanowanie. W wersji Premium można dodatkowo dokupić skaner offline Avira (AVIRA Add-On) oraz POLICY Add-On (możliwość eksportowania i importowania ustawień programu przydatna do zarządzania wieloma urządzeniami wśród różnych grup użytkowników komputerów. Wersje Freemium posiada 12 skanerów offline, Whitelist, skaner offline ClamWin, pomoc supportu. Freemium można przedłużyć dzięki programowi Viral Security Program

(polecanie aplikacji innym, poprzez portale społecznościowe pisanie recenzji, wysyłanie powiadomień email).

Program działa w trzech trybach: Interaktywny (użytkownik będzie powiadamiany czy zaufać i uruchomić program), Blokada (wszystkie niezaufane programy będą blokowane), Ufaj Wszystkim (Wszystkie zaufane i niezaufane programy będą tymczasowo dopuszczane). Istnieje możliwość ustalania ile z 12 dostępnych silników ma chronić PC(proponuje wyłączyć ClamWin ze względu na fałszywe komunikaty) oraz czy próbki plików będą wysyłane automatycznie. Program do pełnego działania potrzebuje dostępu do Internetu, w przypadku braku chroni nas na podstawie Whitelisting oraz skanera offline.

W ustawieniach skanowania ustalamy czy ma być włączony lub wyłączony skaner offline, skanery AV (online) oraz skanowanie w czasie rzeczywistym, znajduje się tam opcja wykluczonych plików ze skanowania, uwzględnianie inne typów (rozszerzenia) plików które maja być dodatkowo skanowane i ustawienia USB. W zakładce Biała lista aplikacji zarządzamy takimi ustawieniami jak : Lista zaufanych certyfikatów, Import / export białej listy, ograniczone aplikacje, zaufane certyfikaty, skrypty, reguły białej listy, kontrola dysków USB. Ostatnia zakładkę nazywa się Inne, znajdują się tam informacje dotyczące wersji programu jak i skanera offline, języka, zmiany skórki, zarządzanie prawami użytkowników, serwer zarządzania. W przypadku problemu z działaniem aplikacji dostaniemy stosowny komunikat. Niestety nie ma możliwości zmiany wielkości okna aplikacji, ale producent zaleca ustawienia skalowania na 100%, ponieważ zwiększenie tego parametru może spowodować ze interfejs będzie zbyt duży. Dodatkowo producent daje możliwość zmiany skórki, wybór języka z pośród 12 dostępnych, skorzystania z forum, wysłania podejrzanych plików do analizy, zgłaszania false positive. Support programu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 (GMT + 8)

SFsrBbP3-215852 {"LARGO1201"}