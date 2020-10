Po​bierz program

Sejda PDF Desktop to wielofunkcyjny edytor dokumentów zapisanych w formacie PDF.

W trakcie pracy nad dokumentem możemy nie tylko dodawać, usuwać i przenosić tekst, ale również zmieniać rozmiar i kolor czcionki. Jeśli dysponujemy obszernym dokumentem, możemy go skompresować, by zmniejszyć jego wagę (to przydatne rozwiązanie dla użytkowników, którzy zamierzają wysłać plik e-mailem).

Sejda PDF Desktop pozwala na dzielenie posiadanego dokumentu na kilka części lub łączenie wielu PDF-ów w jeden dokument. Aplikacja umożliwia konwertowanie formatu PDF do Worda, Excela czy nawet pliku graficznego. Opcja ta działa również w drugą stronę, więc jeśli posiadamy dany projekt w formacie JPG, DOC lub XLS, to za pomocą opisywanego narzędzia skonwertujemy go do PDF-a.

Zapisane dokumenty w formacie PDF zabezpieczymy na wiele sposobów. Możemy dodać ochronę przed edycją i kopiowaniem, umieścić znak wodny na kolejnych stronach pliku czy też ochronić go hasłem.