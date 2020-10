Send Anywhere 20.10

Pobier​z program

p>Send Anywhere to niewielki program do bezpośredniego udostępniania plików.

Po zainstalowaniu Send Anywhere możemy wysyłać dowolne materiały wybranym użytkownikom bez konieczności używania internetu, a co za tym idzie, wykorzystywania transferu danych w sieci komórkowej. Wystarczy określić, co dokładnie zamierzamy wysłać, a następnie wybrać stosowną opcję w programie, by ten wygenerował sześciocyfrowy klucz. Musimy udostępnić go oczywiście drugiej osobie, by mogła ona odebrać od nas filmy, zdjęcia, piosenki lub jakiekolwiek inne dane.

W trakcie korzystania z Send Anywhere wszystkie pliki są szyfrowane przy użyciu 256-bitowego algorytmu, dlatego też dowolne treści można udostępniać również za pomocą specjalnie utworzonego odnośnika, który wyślemy do kilku użytkowników niemal w tym samym czasie.