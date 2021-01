Serato DJ Lite 1.4.4

Pobierz program

Serato DJ Lite to zaawansowane oprogramowanie, przeznaczone zarówno dla domorosłych fanów miksowania muzyki, jak i zawodowych DJ-ów, którzy poszukują odpowiedniego narzędzia, które spełni ich oczekiwania.

W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji tego typu, wygląd programu przypomina bardziej bardzo rozbudowany odtwarzacz audio niż aplikacje do miksowania muzyki. Wrażenie takie pojawia się nie bez przyczyny, albowiem większa część okna aplikacji to menadżer muzyki/klipów wideo oraz źródeł z nośników CD/DVD wraz z widokiem biblioteki muzycznej z podziałem na nazwę utworu, wykonawcę, bpm, tytuł albumu oraz długość utworu wraz z ewentualnymi komentarzami.

Serato DJ Lite wymaga posiadania odpowiedniego kontrolera, miksera lub innego kompatybilnego urządzenia DJ-skiego, aby móc naprawdę zacząć korzystać z aplikacji. Po ich podłączeniu, uzyskujemy dostęp do standardowych funkcji związanych z zapętlaniem fragmentów utworów, miksowaniem, oznaczaniem czy też dodawaniem dodatkowych efektów dźwiękowych. W każdej chwili możemy również włączyć funkcję nagrywania, aby móc pochwalić się swoim dziełem wśród znajomych.

