Setki więźniów nie mogą wyjść na wolność. W areszcie trzyma ich błąd oprogramowania

Chociaż algorytmy AI nie podejmują (jeszcze) ważnych dla świata decyzji, to oprogramowanie potrafi już powodować spore problemy. Służba Więziennictwa stanu Arizona korzysta z programu, który przetrzymuje więźniów pomimo, że powinni już dawno wyjść na wolność. Błąd oprogramowania był zgłoszony już ponad 2 lata temu, ale jak dotąd nic się nie zmieniło.

Zgodnie z prawem stanu Arizona, więźniowie mogą zdobywać tzw. "kredyty uznania", dzięki którym skraca się ich wyrok. Nad obliczaniem punktów trzyma pieczę oprogramowanie zwane ACIS. Rozwiązanie oparto na mocy ustawy SB 1310, która umożliwia więźniom skazanym za określone zarzuty narkotykowe na skrócenie okresu pozbawienia wolności nawet o 30 proc.

EXCLUSIVE: Whistleblowers tell @kjzzphoenix a software bug is keeping hundreds of inmates in Arizona prisons beyond their release dates - Sources say Department of Corrections leadership has known about the problem since 2019 https://t.co/pUIJnvzMJ1