Pobierz program

Shadow Tactics: Blades of the Shogun to taktyczna strategia czasu rzeczywistego wyprodukowana przez firmę Mimimi Games (autorzy Desperados III) na zlecenie Daedalic Entertainment.

O co tu chodzi?

Akcja gry Shadow Tactics: Blades of the Shogun rozgrywa się w Japonii w okresie Edo. Gracze wcielają się w dowódców zespołu, który musi niezauważenie dostać się na teren nieprzyjaciela, by tam wykonać powierzone mu zadanie. Każdy członek drużyny posiada zgoła odmienne umiejętności, a ich odpowiednie wykorzystywanie na polu bitwy stanowi klucz do sukcesu.

Konieczność przekradania się do potężnych zamków, ośnieżonych górskich klasztorów i ukrytych leśnych obozów sprawia, że przed wyruszeniem w drogę trzeba opracować jak najlepszy plan. Niekiedy bowiem nasi specjaliści muszą omijać spore grupy wrogów lub też starać się wyeliminować kolejne cele.

Czy to gra dla każdego?

Shadow Tactics: Blades of the Shogun oferuje trzy poziomy trudności do wyboru, dzięki czemu – przynajmniej częściowo – można dostosować stopień wyzwania do własnych umiejętności. Mimo wszystko warto pamiętać, że nawet na najniższym gra może okazać się po prostu zbyt skomplikowana.

Najważniejsze cechy:

taktyczna strategia czasu rzeczywistego

rozbudowana kampania dla jednego gracza

pięć unikatowych, grywalnych postaci

różnorodne zadania do wykonania

skomplikowana rozgrywka

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Shadow Tactics: Blades of the Shogun: