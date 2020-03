11.07.2017 22:17 • Recenzja do wersji 11.8

Świetny, rozbudowany i w miarę prosty w obsłudze program. Wbudowana obsługa ogromnej ilości serwisów hostingowych, w tym google drive. Bardzo przydatna opcja integracji "upload with shareX" z menu kontekstowym. Pozwala skonfigurować praktycznie wszystkie opcje - w tym np. osobny skrót do kopiowania do schowka, osobny do uploadu na hosting. Do tego interfejs jest w miarę intuicyjny, chociaż przydałby się też widok dla mniej zaawansowanych użytkowników. Gorąco polecam, jeden z najlepszych tego typu programów, a testowałem ich wiele.