Shift to wieloplatformowa aplikacja, dająca łatwy dostęp do usług webowych firmy Google - poczty Gmail, Kalendarza oraz Dysku Google, a to wszystko bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.

Podstawowym składnikiem narzędzia jest klient pocztowy do obsługi naszego konta Gmail, który oferuje identyczne możliwości co jego webowy odpowiednik. Z jego poziomu odczytamy pocztę, odpowiemy na wybrane wiadomości, stworzymy nowe korespondencje i dołączymy do nich dowolne załączniki. Kolejna funkcja aplikacji Shift to obsługa kalendarza Google, dająca dostęp do wszelakich informacji, terminów i wydarzeń gromadzonych np. za pośrednictwem smartfona. Nie zabrakło także możliwości zarządzania plikami zapisanymi w obrębie usługi Dysk Google.

To jednak nie koniec możliwości jakie daje to z pozoru proste i niewielkie narzędzie. Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup wersji komercyjnej aplikacji uzyskają dostęp do innych rozwiązań webowych firmy Google (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do tworzenia prezentacji, serwis YouTube, komunikator Hangouts, AdSence itp.). Ponadto specjalnie dla nich twórcy przygotowali również bogaty zestaw rozszerzeń wzbogacających aplikację o nowe funkcje - np. obsługę Dropboksa itp.