Shotcut to darmowa, opensourcowa aplikacja przeznaczona do nieliniowej edycji materiałów wideo. Program pozwala na szybką i prostą edycję klipów, dodawanie efektów specjalnych czy renderowanie finalnego filmu.

Edytor funkcjonuje na trochę innych zasadach niż przyzwyczaiły nas do tego dostępne na rynku narzędzia. Przede wszystkim aplikacja nie oferuje czegoś takiego jak linia czasu, na której umieszczamy materiały wideo. W Shotcut znajdziemy playlistę klipów z zdefiniowanymi odcinkami czasu do renderowania. Przed dodaniem klipu do listy renderowanych materiałów użytkownik może zastosować kilka z oferowanych efektów i filtrów.

Wśród filtrów oferowanych przez edytora Shotcut znajdziemy narzędzia odpowiedzialne za wyostrzanie i rozmazywanie obrazu, poprawianie balansu bieli, dodawanie efektu poświaty, kadrowania czy nadawania klimatycznego wyglądu dzięki wtyczce korekty i modyfikacji kolorów w materiałach wideo (color grading).

Dodatkowo aplikacja oferuje sporą bazę zdefiniowanych ustawień kompresji materiałów wideo do najpopularniejszych formatów w tym h.264, MPEG-4, Apple ProRess, WebM, Flash czy sekwencji plików graficznych (BMP, GIF, JPEG, PNG, SVG, TGA, TIFF, DPX). Poza funkcją renderowania filmów Shotcut pozwala również na streamowanie klipów za pośrednictwem protokołu UDP.