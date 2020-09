Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Signal to deskotopowy komunikator, zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i prywatności komunikacji. Komunikator zdobył sławę dzięki temu, że został doceniony przez Edwarda Snowdena.

By skorzystać z Signala na desktopie, trzeba najpierw zainstalować i autoryzować aplikację mobilną. Do rozpoczęcia korzystania z klienta konieczne jest zweryfikowanie tożsamości za pomocą kodu wysłanego SMS-em. To właśnie numer telefonu będzie funkcjonował jako identyfikator użytkownika.

Signal umożliwia prowadzanie komunikacji tekstowej oraz głosowej, obsługuje także rozmowy grupowe. Wszystkie informacje przesłane za pomocą programu zostaną zaszyfrowane tym samym kluczem, ale będą synchronizowane z innymi urządzeniami na tym samym koncie.