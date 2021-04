Signal z drobną, ale ważną aktualizacją. Wydano bugfix do... bugfiksa

Udostępnij:

Signal na iOS doczekał się podbicia numerka wersji do 5.8.1. Aktualizacja nie jest duża, ale rozwiązuje dwa błędy UI znane z tej wersji komunikatora, więc warto dać jej szansę.

Przede wszystkim Signal 5.8.1 na iOS eliminuje błąd uniemożliwiający w niektórych przypadkach wysyłkę kilku zdjęć naraz, wprowadzając przy okazji opcję wysyłki całych albumów. Rozprawia się ponadto z problemami, jakie mogły towarzyszyć próbie załączenia do wiadomości większych gabarytowo naklejek.

Dotąd w obydwu tych scenariuszach aplikacja potrafiła grymasić; częściowo przestać odpowiadać lub wyświetlać błędy graficzne. Twórcy deklarują poprawę.

Co ciekawe, obydwa rzeczone błędy miały zostać poprawione już przed dwoma tygodniami w wydaniu numer 5.8, ale najwyraźniej nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wydano więc bugfix do bugfiksa, co może brzmieć nieco zabawnie. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem zadziała.

Komunikator powinien zaktualizować się automatycznie, kierując do App Store. Można jednakowoż skorzystać też z odnośnika w naszym katalogu oprogramowania.

