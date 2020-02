Pob​ierz program

Simply HDR to genialna w swojej prostocie i bardzo skuteczna aplikacja graficzna do tworzenia i obróbki zdjęć w bardzo popularnej obecnie technice HDR (High Dynamic Range). Dzięki zastosowaniu dopracowanych algorytmów pozwala na przetworzenie niemal każdego zdjęcia w obraz o poszerzonym zakresie tonalnym.

Program jest bardzo prosty w obsłudze i kierowany jest do użytkowników, którzy przy minimalnym wysiłku, bez posiadania specjalistycznej wiedzy w dziedzinie grafiki i za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć myszką chcieliby tworzyć na podstawie wybranych zdjęć efektowne obrazy HDR. Główne okno PhotoArtista Sketch poza podglądem (w czasie rzeczywistym) efektów naszej pracy zawiera zestaw kilkudziesięciu stylów HDR, wśród których znajdziemy takie, które z powodzeniem przeobrażą niemal każdą fotografię w obraz o poszerzonej rozpiętości tonalnej, przypominający to co faktycznie dostrzec może ludzkie oko. Narzędzie oczywiście daje możliwość manipulowania poszczególnymi atrybutami każdego ze stylów, jak również pozwala tworzyć własne profile z konfiguracjami.

Wśród wielu zalet tego programu wspomnieć należy również o jego cenie, która obecnie wynosi jedynie 7,99 USD. PhotoArtista Sketch dostępny jest w wersji dla systemu Windows i Mac OS, a także na urządzenia iPhone oraz iPad.

