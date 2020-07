Pobierz program

Sinking Simulator 2 to pozornie prosta gra komputerowa, stanowiąca nie lada gratkę dla fanów filmu Titanic i kultowej sceny kiedy to olbrzymia łódź znika pod taflą wody.

Mamy tutaj do czynienia z symulatorem tonącego statku, w którym gracz najpierw projektuje i buduje, a następnie zatapia swój statek. Sinking Simulator 2 to projekt eksperymentalny, dlatego zapewne nie oferuje wielu wodotrysków, jakie spotkać by można było w komercyjnej odsłonie tej gry.

Pomimo bardzo prostej, przez wielu uznawanej za archaiczną, oprawie graficzne tytuł posiada zaimplementowane, zaawansowane algorytmy odwzorowujące różne zjawiska fizyczne i realizm podczas zatapiania.