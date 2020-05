Podstawka Notepal Ergostand IV - przydatny gadżet?

Pod moją opiekę trafiła podstawka dla notebooków marki Cooler Master o nazwie Notepal Ergonad. Rzymski numerek IV sugeruje, że jest to już czwarta reinkarnacja tego produktu. Testowany sprzęt ma nie tylko dobrze wyglądać na biurku. Przede wszystkim należy kłaść nacisk na wyraz praktyczny, zwłaszcza że podstawka wydatkiem małym nie jest. Przyjdzie za nią zapłacić nam około sto siedemdziesiąt złotych. W tej cenie producent uwzględnił choćby funkcję chłodzącą oraz HUB USB. Nie rozciągając zbytnio wstępu przejdźmy do konkretów.

Ogólna prezencja

Notepal Ergostand IV to wydatek średnio 165 zł. W tej cenie otrzymujemy podstawkę, kabel zasilający mini-USB, skróconą instrukcję oraz dwuletnią gwarancję. Ergostand zaprojektowano z myślą o laptopach o matrycy do siedemnastu cali. Łącznie mamy cztery kąty nachylenia: 23°, 34°, 43° i 52°. Wymiary po złożeniu wynoszą odpowiednio 370 x 265 x 40 mm. Całość wykonano z mieszanki metalu, plastiku i gumy, dlatego sprzęt nie jest przesadni ciężki. W zasadzie jest bardzo lekki. Mimo tego o jakość tworzywa i spasowanie poszczególnych elementów nie musicie się martwić. Wszystko jest na właściwym poziomie.

Z tyłu podstawki znajdziecie złącze mini-USB, micro-USB, cztery porty USB 2.0, włącznik oraz regulator obrotów wentylatora. Po podłączeniu Ergostand przewodem USB typ-A do notebooka otrzymujemy w ten sposób dodatkowych HUB USB 2.0 dla klawiatury, myszki, wszelakich nośników pamięci itd. W mojej ocenie jest to chyba bodajże największa zaleta produktu Cooler Master.

Pewnego rodzaju wyróżnikiem będzie niebieskie podświetlenie na samym spodzie ukryte w frontowej części. Za dania raczej niedostrzegalne, natomiast w ciemniejszych pomieszczeniach daje delikatną poświatę na biurku. Nic, co by rozpraszało użytkownika, ale w razie potrzeby niebieską diodę można wyłączyć. Za chłodzenie notebooka odpowiada wentylator o średnicy 140 mm. Jego zakres obrotów wynosi od 700 do 1400 RPM, a przepływ powietrza to 46,8 CFM. Deklarowana głośność nie powinna przekraczać 29 dB. Testy pokazały jednak coś zupełnie innego.

Test Ergostand

W ogólnym użytkowaniu sprzęt nie sprawia problemów. Na podstawkę powędrował notebook Ideapad 320S o przekątnej 13 cala. Jest to budżetowy sprzęt wyposażony w procesor i3, dysk SSD oraz nie posiada dedykowanej karty graficznej. Obroty wentylatora podkładki regulujemy pokrętłem ukrytym z tyłu. Jeśli chcemy go całkowicie wyłączyć wystarczy nacisnąć umieszczony zaraz obok guzik, co powoduje również wyłączenie wspomnianej niebieskiej diody LED. Ogólnie sprawdziłem trzy scenariusze: maksymalne i minimalne obroty, wyłączony wiatrak oraz praca bez podkładki.

W każdym z wariantów między minimalną a maksymalną temperaturą procesora, układu graficznego oraz dysku SSD nie odnotowałem żadnych zmian. Powyższy wykres dla CPU pokazuje to dobitnie. Pomiar wykonałem z użyciem aplikacji HWMonitor spisując wartości co 20 minut pracy. Uśredniony wynik nie wskazywał jednoznacznie czy podkładka ma pozytywny wpływ na komputer czy nie. Między każdym trybem wentylatora pracy różnice wynoszą średnio 2°C. Bez podstawki faktycznie zanotowałem wartość powyżej 40 stopni, ale w trakcie pracy również widziałem temperatury w okolicach 37°C, gdy komputer był akurat pod mniejszym obciążeniem. Jednocześnie dla SSD najniższa odnotowana średnia temperatura została zarejestrowana właśnie przy braku podkładki.

Niestety wentylator podstawki nie należy do najcichszych. Z odległości kilku centymetrów, przy najniższym poziomie RPM, zanotowałem 33.3dB. Po wkręceniu pełnej prędkości hałas wzrósł do 39.9dB a całość wydawała nieprzyjemne buczenie, które potrafiło solidnie irytować.

Podsumowując

W przypadku taniego notebooka nie mogę jednoznacznie potwierdzić czy Notepal Ergonad IV ma jakiekolwiek właściwości chłodzące. Może w przypadku dużo wydajniejszego komputera zauważymy jakieś różnice. Biorąc jednak pod uwagę, że przeważnie spód takich maszyn stanowi jednolity kawałek tworzywa raczej nie liczyłbym na cuda. Ostatecznie jeśli wasze mobilne centrum dowodzenia już w swoim projekcie ma nieciekawie zaprojektowany własny system odprowadzania ciepła to żadna magiczna podstawka nie pomoże. Pozostaje Wam jedynie regularnie czyścić wentylatory i wymienić pastę termoprzewodzącą, gdy okres gwarancji wygaśnie.

Poza tym praca wentylatora podstawki, nawet na niskich obrotach, może wytrącić z równowagi najspokojniejszych. Zasadniczo prawdziwym atutem Notepal Ergonad jest funkcja HUB’a USB. Fakt ten na pewno docenimy choćby w przestrzeni biurowej w przypadku, gdy nasz komputer został skąpo obdarzony portami a irytuje nas ciągłe żonglowanie urządzeniami peryferyjnymi.

Co na plus?

Jakość wykonania

Ogólny wygląd na plus

Funkcja HUB’a USB

Co na minus