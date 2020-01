11.10.2010 15:46 • Recenzja do wersji 8.0.0

Google SketchUp to naprawdę program fajny i łatwy w obsłudze, można stworzyć w nim zadziwiające prace. Zrobienie czegoś może czasu dużo nie pochłania w przeciwieństwie do innych programów tego typu, ale może nawet trochę uzależnić. Jak ktoś lubi majsterkować i ma bujną wyobraźnie to zachęcam do wypróbowania. Ważne jest to, że rozwija intelekt i przy okazji trochę znajomości języka przybędzie (zachęcam korzystanie w obcym języku, polski jest tylko w 6 wersji programu – jeżeli ktoś ani nie trochę nie czai). Jak planujesz remont mieszkania, czy chcesz coś skonstruować – uwierzcie, pomaga.



Program niestety szybko się nie rozwija, dużo zmian między wersjami produktu nie ma, ale i tak nie ma co narzekać. Można w nim zrobić prawie wszystko, ale niestety prawie, bo do zrobienia bardziej skomplikowanych rzeczy są potrzebne specjalne pluginy, które zazwyczaj nie są po polsku i są trochę trudne w obsłudze, nie mówiąc już o tym, że niektóre kosztują. Szczerze polecam wszystkim, a w szczególności dla początkujących projektantów 3D. To naprawdę wspaniałe hobby - projektowanie w 3D.