Sklep Google Play: wykryto 21 niebezpiecznych aplikacji. 19 z nich nadal można pobrać

Zespół Avasta wykrył 21 aplikacji typu adware w sklepie Google Play. Obecnie 19 z nich nadal jest analizowanych przez Google. To kolejne przykłady oprogramowania z rodziny HiddenAds, które wykryto w czerwcu i wrześniu tego roku.

Sierpniowy ranking AV-TEST tylko upewnił nas w przekonaniu, że zabezpieczenia Google są do niczego. Eksperci z niezależnej instytucji oceniali użyteczność, poziom bezpieczeństwa i wydajność aplikacji. W tym teście google'owski "Play Protect" otrzymał zaledwie 6 punktów na 18 możliwych. Zero za poziom bezpieczeństwa, zero za użyteczność i 6 za wydajność, bo nie spowalnia pracy urządzenia.

Nie ma się więc co dziwić, że wykryto kolejne 21 złośliwych aplikacji. Tym razem mowa o adware pobranym około 8 milionów razy, według szacunków SensorTower. Wszystkie z wymienionych przez Avasta aplikacji to gry. Głównie to symulatory jazdy, strzelanki czy gry sportowe, ale pojawiła się też produkcja, w której możemy wirtualnie prasować ubrania.

Trojany reklamowe ciągle zalewają Sklep Play

Adware z rodziny HiddenAds to trojany udające bezpieczne i przydatne aplikacje. Przez jakiś czas nie da się poznać, jaki jest ich prawdziwy cel. Po upłynięciu odpowiedniej liczby godzin, która zwykle jest zmienna, aby uniknąć wykrycia, aplikacja ukrywa swoją ikonę. W tym samym momencie zaczyna wyświetlać pełnoekranowe reklamy, podczas działania w tle. Wystarczy odblokować ekran smartfona i pojawi się spam.

Jak zwykle w tego typu przypadkach, na ślad aplikacji eksperci natrafili poprzez liczne niskie oceny aplikacji w Sklepie Play Google. Jednocześnie miały też wiele recenzji "na 5", pisanych oczywiście przez fałszywe konta. Okazało się też, że część z gier była reklamowana na YouTube. I tak jak to zwykle bywa w przypadku gier na Androida, treść przedstawiona na wideo nie miała nic wspólnego z rzeczywistą zawartością gry.

Lista aplikacji wykrytych przez zespół Avasta: