Sklepy internetowe znowu w górę. Sprzedaż komputerów wzrosła o 133 proc.

Lutowe i marcowe wzrosty sprzedaży w sklepach internetowych w Polsce nie były tymczasowe. Według danych zebranych przez Shoper, w kwietniu zaobserwowano jeszcze większe zainteresowanie. Wygląda na to, że przez epidemie zmieniamy nawyki.

W kwietniu 2020 kupujący w sklepach internetowych na platformie Shoper wydali o 122 proc. więcej w porównaniu rok do roku. W ubiegłym miesiącu pobito nawet wynik z marca (94 proc.), kiedy to w Polsce wprowadzono najsurowsze obostrzenia. Spójrzcie, jak prezentuje się sprzedaż internetowa w konkretnych kategoriach.

Największe wzrosty liczby transakcji (poza zakupami spożywczymi) odnotowały branże Dom i Ogród (+173 proc. w porównaniu z kwietniem 2019), Komputery (+133 proc.), Zdrowie i Uroda (+126 proc.) oraz Sport i Podróże (+107 proc.). Jak widać, izolacja sprawia między innymi, że Polacy zaczęli inwestować dużo więcej w sprzęt komputerowy. Najbardziej widoczny jest jednak wzrost sprzedaży w delikatesach internetowych.

Aż 374 proc. więcej transakcji w porównaniu rok do roku dokonali Polacy w kwietniu 2020. Tutaj warto zaznaczyć, że do niedawna sprzedaż internetowa w branży FMCG (produkty szybkozbywalne) stanowiła zaledwie 1 proc. całkowitych przychodów. E-delikatesy mają więc spore pole do rozwoju. Niedawno w ten rynek zainwestował też , stawiając tzw. "Lodówkomaty".

Z roku na rok przybywa też coraz więcej sklepów internetowych. W platformie Shoper w pierwszym kwartale 2020 roku powstało o 26 proc. więcej e-delikatesów. Elektronika i komputery plasują się kolejno na siódmym i ósmym miejscu pod tym względem.

W tych czasach uruchomienie sklepu internetowego jest proste, dzięki możliwości korzystania z modelu "Software as a service". Twórcy platform e-commerce'owych udostępniają gotowe oprogramowanie, a sprzedawcom pozostaje dostosowanie witryny wedle swoich potrzeb. A to zajmuje zaledwie kilka dni.