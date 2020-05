Skoro Facebook kupił Giphy, co na to Signal?

Pęd do wygody użytkowników jest tak silny, że doprowadza do popularyzacji scentralizowanych, korporacyjnych rozwiązań kosztem prywatności. Dlatego korzystamy dziś z GMaila, a nie dedykowanej poczty firmowej z PGP i dlatego tak popularnym komunikatorem jest Facebook Messenger. Z tego powodu prywatny komunikator Signal postanowił postawić na łatwość użycia. Założenie Signala jest tak samo łatwe jak założenie WhatsAppa, a pulpitowa aplikacja powiązana jest niezwykle wygodna i nie wymaga ciągłej obecności telefonu.

Jednym z efektów owego zorientowania na wygodę była intergracja naklejek oraz GIF-ów. Te drugie są dostarczane przez platformę Giphy, kupioną niedawno przez Facebooka. Giphy nie jest zwykłym repozytorium obrazków, udostępnia je bowiem za pomocą dedykowanego API, zbierajacego przy okazji sporo metadanych, od teraz lądujących w posiadaniu Facebooka. Jak pogodzić ten problem z misją dbania o prywatność end-to-end? Signal wydał na ten temat oświadczenie, w którym przypomniał o swojej (stosowanej od 2017 roku) polityce wobec animowanych GIF-ów.

Giphy was just acquired by Facebook, but GIF searches in Signal have been protected by a privacy-preserving proxy from the very beginning. The Giphy SDK isn't included in the app at all. You can read more about our approach to handling animated GIFs here:https://t.co/FoxQjFKWf9 pic.twitter.com/HRReSqKjDO