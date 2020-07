Pobierz program

Skyhill to dość nietypowa gra akcji z dwuwymiarową oprawą graficzną. Warto dodać, że produkcja studia Mandragora wydana przez Daedalic Entertainment doczekała się kontynuacji Skyhill: Black Mist, w której wydarzenia ukazano w rzucie izometrycznym.

Nietypowa historia

Twórcy Skyhill przedstawiają nam wizję świata przyszłości, w którym zakończyła się III wojna światowa, a broń biologiczna doprowadziła do zniszczenia świata. Główny bohater nie doświadczył jednak tragedii na polu walki, bowiem w tym czasie przebywał w tytułowym hotelu. Uwięziony na najwyższym piętrze budynku w luksusowym apartamencie musi zejść na sam dół, po drodze zmagając się z różnymi zagrożeniami.

Za każdym razem inaczej

Skyhill oferuje losowo generowane lokacje. Po każdej śmierci trafiamy na sam początek rozgrywki, więc nie ma mowy o tym, by nauczyć się rozkładu przeciwników oraz przedmiotów na pamięć. Musimy wciąż improwizować, zbierając elementy wyposażenia, lecząc swoją postać i walcząc z mutantami za pomocą prowizorycznej broni, którą albo znajdziemy, albo sami stworzymy.

Różne poziomy trudności

Nawet jeśli zejdziemy na sam dół hotelu i tym samym wykonamy swoje zadanie, to nic nie stanie na przeszkodzie, by dokonać tego raz jeszcze, ale na wyższym poziomie trudności. Skyhill umożliwia bowiem dostosowanie stopnia wyzwania do preferencji użytkownika, więc nie trzeba od razu decydować się na rozgrywkę na „hardzie”.

Najważniejsze cechy:

dwuwymiarowa gra akcji z elementami RPG

losowa rozgrywka

turowy system walki

kilka poziomów trudności

komiksowa grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Skyhill: