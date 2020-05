Skype nie zniknie z rynku. Popularność Microsoft Teams nie jest przeszkodą

Udostępnij:

Użytkownicy Skype'a mogą spać spokojnie i nie martwić się o przyszłość komunikatora, mimo gwałtownie rosnącej popularności teoretycznie bliźniaczej aplikacji Teams. W jednym z wywiadów Microsoft potwierdził, że obydwa programy będą nadal rozwijane, a Skype pozostanie na rynku. Jednym z planów na niedaleką przyszłość jest ujednolicenie interfejsów obydwu aplikacji.

Jeff Teper z zespołu dbającego o rozwój platformy Microsoft 365 porównał sytuację komunikatorów do konkurencyjnego w tym kontekście Facebooka, który utrzymuje i rozwija jednocześnie między innymi Messengera i WhatsAppa. Ma to być dowód na to, że w Skype'a warto dalej inwestować i rozwijać go niezależnie od aplikacji Teams, mimo bardzo zbliżonej funkcjonalności.

Kamil J. Dudek @wielkipiec #IMHO Zwróćmy uwagę na fakt, że niemal za każdym razem, gdy Microsoft niepytany informuje o tym, jak ważny jest dany ich projekt, wkrótce potem następuje jego śmierć. Wzgardzona Cortana miała pozostać ważnym elementem strategii, nowym rozdziałem w rozwoju usług Groove okazała się migracja do Spotify, a dostarczenie "potęgi UWP programistom innych platform" uchodzi za dowód klęski aplikacji uniwersalnych.

Teams dla użytkowników domowych już wkrótce

Obawy odnośnie przyszłości Skype'a pojawiły się po tym, kiedy na jaw wyszły plany związane z dalszym rozwojem Microsoft Teams – aplikacji obecnie kojarzonej głównie z pracą zdalną i wykorzystaniem w kontaktach zawodowych. Jak się okazuje, już wkrótce Teams zostanie wydany także w wersji dla użytkowników indywidualnych, by konkurować z innymi, mniej specjalistycznymi komunikatorami na rynku. Wiele osób założyło więc, że w przyszłości będzie to argument do usunięcia leciwego już przecież Skype'a z rynku.

Na tę chwilę nie jest znana dokładna data premiery Teams dla użytkowników domowych, ale na stronie producenta można przeczytać o planowanym udostępnieniu wersji zapoznawczej już wkrótce. Próbowaliśmy podpytać polski oddział Microsoftu o szczegóły, ale niestety nie zostały nam na tym etapie zdradzone. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

Microsoft Teams na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a jest dostępny do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.