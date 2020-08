Pobierz program

Skyrama to z założenia bardzo prosta strategia MMO w modelu free-to-play, w której wcielamy się w zarządcę niewielkiego lotniska a naszym zadaniem jest przekształcenie go w dochodowy port lotniczy. Gra udostępniona została w wersji webowej i uruchomiona może być bez instalacji z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Na początku zabawy z Skarama wybieramy kraj, w którym mieściło się będzie nasze lotnisko (dostępna jest również Polska). W zasadzie na wstępie stwierdzenie lotnisko to za wiele powiedziane – niewielki hangar i pas startowy. Zadaniem gracza jest kompleksowe zarządzanie posiadanym lotniskiem poprzez rozwój wymaganej infrastruktury, obsługa samolotów oraz tworzenie i rozbudowa własnej podniebnej floty.

Wraz z postępem rozgrywki gracz zdobywa kolejne poziomy doświadczenia. Co oczywiste, wraz z nimi możemy budować coraz to lepsze budynki, kupować i obsługiwać bardziej wypasione samoloty. Twórcy przygotowali dla użytkowników sporą ilość zróżnicowanych misji oraz umożliwili graczom wspólną zabawę i możliwość wysyłania do siebie samolotów.

Kluczowe cechy gry: