Slack to bardzo rozbudowany komunikator przygotowany z myślą o małych lub średnich przedsiębiorstwach, których członkowie współpracują ze sobą zdalnie przy wykorzystaniu Internetu.

Przed rozpoczęciem użytkowania administrator musi utworzyć grupę, a następnie zaprosić do niej wybrane osoby. Dzięki temu wszyscy członkowie otrzymają dostęp do tych samych wiadomości i możliwości, co pozwoli im na bezproblemową komunikację. Slack zawiera wbudowany czat, który pozwala na przeprowadzanie rozmów tekstowych z dowolnym członkiem grupy. Poza wysyłaniem wiadomości możemy również udostępnić mu wybrane pliki za pomocą techniki przeciągnij i upuść.

Ciekawą funkcjonalnością są również kanały. Slack dzieli je na dwie grupy: otwarte i zamknięte. W pierwszych można udostępniać treści wszystkim użytkownikom (np. ogólne komunikaty dla pracowników), natomiast drugie przeznaczone dla osób, które zajmują się konkretnymi projektami (warto z nich korzystać, gdy nie chcemy, by rozmaite pliki i wiadomości dostały się w ręce niepowołanych użytkowników).

Slack jest dostępny bezpośrednio w przeglądarce internetowej, ale program można uruchomić również dzięki dedykowanej aplikacji, instalując ją na komputerze (PC, Mac, Linux) lub urządzeniu przenośnym z Androidem, iOS bądź Windows Phone. Co ciekawe, nie trzeba sukcesywnie włączać programu, by być na bieżąco – wystarczy aktywować powiadomienia na pulpicie; gdy pojawi się nowa wiadomość, natychmiast otrzymamy stosowną informację.

Warto dodać, że Slack oddaje do dyspozycji wyszukiwarkę. Przydaje się ona głównie wtedy, gdy korzystamy z narzędzia przez długi czas i chcemy odnaleźć wpis na przykład sprzed kilku miesięcy, a nawet lat.