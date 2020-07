Slack chce, by Microsoft nie mógł dołączać Teams do Office 365. Wnosi skargę do UE

Udostępnij:

W przypadku liderów rynku nowych technologii bardzo często padają oskarżenia, że ich pozycja wynika z praktyk monopolistycznych. Firma Slack właśnie wniosła skargę do Komisji Europejskiej na Microsoft. Ma pretensje o to, że aplikacja Teams jest dołączona do pakietu Office 365 i daje jej to niesprawiedliwą przewagę na rynku.

Slack vs. Microsoft Teams. Powtórka z Netscape vs. Internet Explorer?

Sytuacja, która tutaj zaistniała przypomina rok 1998, kiedy to Departament Sprawiedliwości w USA pozwał Microsoft w podejrzeniu o nielegalny monopol na rynku. Chodziło o to, że przeglądarka Internet Explorer przez to, że była dołączana z systemem Windows (wtedy 95/98) i przez to zdaniem firmy Netscape, autorów konkurencyjnego Netscape Navigator - tłamsiła jej pozycję na rynku.

Wtedy to amerykańska organizacja rządowa chciała doprowadzić do rozbicia Microsoftu na kilka spółek, ale nie udało się do tego doprowadzić. Jedna z nich miała zajmować się wyłącznie tworzeniem Windowsa, a druga - innym oprogramowaniem (np. Office i Explorerem). Ostatecznie gigant wygrał w sądzie i rozstrzygnięto apelację na jego korzyść, choć przyznano, że złamał on prawo.

Slack teraz chciałby, aby aplikacja Microsoft Teams przestała być częścią pakietu Office 365i była dostępna jedynie samodzielnie.

– Chcą nas zabić, zamiast skupić się na tym, aby stworzyć świetny produkt i zadowolić swoich konsumentów - powiedział w czerwcu 2020 dyrektor generalny Slacka, Stewart Butterfield na łamach Wall Street Journal.

Firma Slack, główny konkurent Microsofta i Teamsów, skierowała właśnie wniosek ze rozszczeniem antymonopolowym. Przyjrzy się mu Komisja Europejska, która orzeknie, czy umieszczanie Teamsów w pakiecie z Office 365 jest praktyką nielegalną i monopolistyczną i czy gigant z Redmond nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku.

Microsoft już zaczął współpracować z Komisją Europejską i przekazywać jej wszystkie stosowne informacje.

Recznik firmy zauważył, że pandemia Covid-19 doprowadziła do rekordowego wzrostu użytkowników Teams, a Slack przez brak opcji grupowej wideokonferencji w darmowej wersji nie mógł liczyć na tego samego rodzaju przyrost. Microsoft sugeruje, że rozszczenia Slacka są powodem frustracji związanej ze zmienną sytuacją na rynku w 2020 roku.

Slack z kolei jest zdania, że przez darmowe dołączanie aplikacji Teams do pakietu Office 365, miał ograniczone możliwości sprzedawania własnego produktu

W kwietniu 2020 roku liczba użytkowników Teams wzrosła z 44 do 75 milionów. Slack z kolei wtedy osiągnął zaledwie 12,5 mln użytkowników. Co ciekawe, według danych Spiceworks, jeszcze w 2016 roku, zaledwie 3 procent firm z sektora enterprise używało aplikacji Teams (a 13 proc. - Slacka).

