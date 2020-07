Pobierz program

Gra zainspirowana azjatyckimi filmami akcji przenosi gracza w sam środek rywalizujących ze sobą organizacji przestępczych. Jako młody stróż prawa postanawiamy wziąć sprawy w swoje ręce.

Na przepaści honoru

Sleeping Dogs jest trzecioosobową grą akcji, rozgrywającą się w dużym, otwartym mieście. Nasz bohater - młody detektyw z Hongkongu pragnie raz na zawsze pokrzyżować plany, bardzo niebezpiecznej siatce przestępczej, zwanej Sun On Yee. W tym celu postanawia on przeniknąć w jej oddziały, wypełniając bardzo niebezpieczne działania, które w większości wypadków nadszarpują jego dobre imię stróża prawa. Wei Shen staje więc naprzeciw swojej własnej naturze, mocno lawirując między dobrem a złem.

Z racji tego, że Sleeping Dogs jest grą postawioną w dużym stopniu na akcję, co chwila uczestniczyć będziemy w trudnych zleceniach, gdzie przydadzą się nam akrobacyjne sztuczki, bezprecedensowa umiejętność szybkiej jazdy oraz walka na płaszczyźnie bezpośredniej, jak i przy sprawnym posługiwaniu się bronią palną. Nasz bohater podczas drobnych potyczek, szybko przyswaja sobie sztuki walki i umiejętność szybkiego likwidowania przeciwników, szczególnie przy użyciu dostępnych w pobliżu elementów otoczenia. Walka z przeciwnikami jest krwawa i nader brutalna.

Ręce pełne roboty

Gracze na ilość zleceń podczas zabawy nie powinni narzekać. Mamy tu do czynienia z otwartym miastem, podzielonym na kilka zróżnicowanych dzielnic. W każdej z nich będziemy mieć wiele zadań dodatkowych, wyzwań oraz drobnych zleceń do podreperowania budżetu. Musimy jednak uważać by nasza przykrywka nie została szybko odkryta, gdyż konsekwencje mogą być katastrofalne w skutkach dla nas, jak i ludzi, których staramy się chronić.

W produkcji jak na dłoni widać spore zainteresowanie filmami akcji Johna Woo oraz sporo nawiązań do ciepło przyjętego Stranglehold. Gra ta jest idealnym miksem GTA, ale rozgrywającym się we wschodnio-azjatyckiej metropolii.

