29.03.2019 15:14 • Recenzja do wersji 6.3.5

Sleipnira polecam głównie z dwóch powodów - wchodzi sprawnie i pozwala zapanować nad absolutnie niesamowitą liczbą otwartych kart, szczególnie tych z tekstem. To są dwa atuty, które na Win10 jakoś się zachowały. Więc jeśli zdarza się wam czytać masę dokumentów online, to jest to przeglądarka dla was. Można przestawić, przypiąć, zamknąć, tak, żeby mieć przed nosem ten kawałek tekstu, którego wam potrzeba. I na tym właściwie cuda się kończą. Jeśli chodzi o rozszerzenia. to niby coś tam jest, ale dogrzebanie się do tego, szczególnie przy dokumentacji w języku japońskim, wymaga cierpliwości, a i tak elastyczności Firefoxa nie będzie pod tym względem. Do tego programiści wprowadzają skróty klawiszowe, które w języku japońskim nie stanowią problemu, natomiast w polszczyźnie mogą być ryzykowne. Głównie chodzi mi o to nieszczęsne Alt + L, które u nas daje 'Ł', a w Sleipnirze powoduje uruchomienie paska wyszukiwania. Można oczywiście użyć WinCompose i zmienić domyślną kombinację klawiszy dla 'Ł', ale pozostaje to niedogodnością dla polskiego użytkownika. Reasumując - jeśli chodzi nam o podgląd dużej ilości tekstów online, program się sprawdzi; jeśli chcemy wejść głębiej w ustawienia i spersonalizować przeglądarkę, polecałabym raczej inne rozwiązania.