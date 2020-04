Slender: The Eight Pages 0.9.7

Pobie​rz program

Slender: The Eight Pages to mroczny survival horror, którego autorzy ze studia Parsec Productions inspirowali się pewną miejską legendą.

Nie daj się złapać!

Tytuł jednoznacznie budzi skojarzenia ze Slender Manem, prawda? Zadaniem gracza w Slender: The Eight Pages jest ucieczka przed wspomnianym antagonistą. Pozostawił nam on w lesie osiem różnych kartek, które musimy odnaleźć w ciemnościach. Dysponujemy jedynie kamerą i latarką, a więc niezbyt bogatym ekwipunkiem, lecz powinien on nam w zupełności wystarczyć.

Kiedy już wspomniane przedmioty padną naszym łupem rozpocznie się kolejna faza gry – Slender Man zacznie nas gonić. Uciekając przed nim w gęstej mgle zrobimy wszystko, by nie dać się złapać. Czy uda nam się znaleźć wyjście z lasu i bezpiecznie wrócić do domu? O tym przekonamy się, instalując Slender: The Eight Pages. Co ciekawe, gra jest zupełnie darmowa.

Klimatyczna grafika

Slender: The Eight Pages korzysta z technologii Unreal Engine 4. Mimo iż tytuł jest dostępny do pobrania bezpłatnie, autorzy zadbali o wysokiej jakości oprawę wizualną.

Najwazniejsze cechy: