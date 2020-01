Pobierz ​program

SlimBrowser to ciekawa przeglądarka internetowa bazująca na silniku programu Firefox.

W przeciwieństwie do swojego pierwowzoru, aplikacja oferuje dodatkowo szereg przydatnych funkcji. Zaliczyć do nich należy: killer okienek popup, obsługę skórek, opcję sprawdzania pisowni i filtrowanie treści, wbudowany edytor VBScript/Jscript/HTML/Text oraz funkcję tworzenia aliasów do długich linków. Slim Browser posiada również wbudowany czytnik kanałów RSS, który pozwala na szybki dostęp do informacji interesujących użytkownika, a także funkcję szybkiego pokazywania i ukrywania zakładek.

Inną ciekawą opcją Slim Browsera jest funkcja automatycznego logowania do wyznaczonych stron za pośrednictwem jednego kliknięcia. Ponadto przeglądarka obsługuje większość toolbarów kompatybilnych z Internet Explorer.