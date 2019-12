10.02.2017 21:59 • Recenzja do wersji 13.0.3.0

Przeglądarka super tylko ma swój dziwny system do haseł, może daje rade to wyłączyć bo loguje sie na moje google ale dostaje login a hasła nie ma i potem to dziwne okienko do zapisu hasla.

To jedyna wada tej przeglądarki taki troche rozbudowany chromium.

Tryb nocny do wyrzucenia działa tak sobie.

Czyli niektóre implementacje są słabe i do tego mam ikonke facebook i amazon nie wiadomo po co i jak to trzeba wyłączyć usunąć.

Ogólnie bardzo dobra przeglądarka polecam dobra alternatywa dla całej reszty !