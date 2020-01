Smart System 2.92

Pobierz pr​ogram

Smart System to rozbudowany program handlowo-magazynowy zapewniający kompleksową obsługę sprzedaży, zarządzanie magazynem towarów oraz finansami firmy wynikającymi ze sprzedaży i poczynionych zakupów.

W skład programu wchodzi sześć modułów: Sprzedaż, Magazyn, Zamówienia, Kasa, Rabaty i Raporty. Wszystkie moduły są proste w obsłudze za sprawą czytelnego interfejsu (przypominającego trochę CDN OPT!MA) oraz kontekstowej pomocy. Smart System posiada bogate możliwości konfiguracji, co pozwala na jego użytkowanie mimo zmieniających się przepisów prawa oraz dokonywania rozbudowy we własnym zakresie w celu dostosowania go do specyfiki zmieniającej się wraz z rynkiem firmy, wszystko to bez konieczności ingerencji producenta.

Program obsługuje najpopularniejsze drukarki fiskalne.