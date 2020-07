Snapdragon 865 Plus zaprezentowany. Napędzi smartfony dla graczy

Udostępnij:

Zgodnie z cyklem "tick-tock", Qualcomm zaprezentował odświeżony SoC do topowych smartfonów. To Snapdragon 865 Plus, czyli ulepszony wariant obecnego modelu 865.

Snapdragon 865 Plus bazuje na dokładnie tych samych rdzeniach co poprzednik, czyli Kryo 585 w technologii 7 nm TSMC. Z tą różnicą, że najwyżej taktowany z nich zostaje podkręcony z 2,84 do 3,1 GHz. Idąc tym tropem, o około 10 proc. podkręcono również GPU Adreno 650.

Rozbudowy doczekał się podsystem łączności, aczkolwiek modem 5G, Snapdragon X55, pozostawiono. Nowość stanowi chip łączności FastConnect 6900, odpowiadający za obsługę Wi-Fi oraz Bluetooth. Po pierwsze – wprowadza wsparcie dla standardu Wi-Fi 6E, przez co pozwala agregować pasma, by uzyskać maksymalnie przepustowość 3,6 Gb/s. Po drugie – gwarantuje obsługę BT 5.2.

Wedle zapowiedzi, Snapdragon 865 Plus pojawi się jeszcze w III kwartale br., a pierwszym smartfonem oferującym ten właśnie układ będzie ASUS ROG Phone 3. I taka też jest komunikacja medialna: nowy SoC powstał ponoć specjalnie z myślą o smartfonach dla graczy, którzy ucieszą się z dodatkowych megaherców i szybszej łączności bezprzewodowej.