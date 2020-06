Pobierz ​program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Snappy Driver to niewielkie narzędzie przeznaczone do zarządzania sterownikami - dzięki niemu nie tylko upewnimy się, że posiadamy zainstalowane oprogramowanie do każdego zamontowanego w komputerze komponentu lub urządzenia, ale również łatwo zaktualizujemy starsze wersje sterowników.

Dużym plusem aplikacji jest to, że zajmuje niewiele miejsca (nieco ponad 2MB po wypakowaniu) i nie wymaga instalacji. Wszystko czego potrzeba, to ściągnąć spakowane archiwum, wypakować program i z miejsca można sprawdzić stan zainstalowanych w systemie sterowników. Snappy Driver może i nie należy do przesadnie ładnie wyglądających aplikacji, ale pomimo to jest prosty w obsłudze i nawet osoba niedoświadczona poradzi sobie z jego obsługą, zwłaszcza iż twórca postarał się o wbudowanie wielu wersji językowych - w tym oczywiście nie mogło zabraknąć języka polskiego.

Pomimo interfejsu, który przypomina nieco czasy minione, Snappy Driver posiada dość sporo opcji pozwalających na zarządzanie sterownikami. Możemy za pomocą panelu eksperta zdecydować, co robić w przypadku znalezienia nowszych wersji, czy program ma brać pod uwagę brakujące oprogramowanie do urządzeń, czy też wybrać jeden z dostępnych motywów kolorystycznych.