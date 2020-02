Pob​ierz program

SnipAway to darmowy edytor kodu źródłowego dla komputerów z systemem operacyjnym Windows. Stanowi ciekawą propozycję dla twórców stron internetowych, programistów i nie tylko.

Komfortowa praca nad wieloma skryptami

Po uruchomieniu SnipAway możemy łatwo i szybko otworzyć dowolny skrypt, by rozpocząć pracę. Co ciekawe, istnieje również możliwość włączenia wszystkich skryptów umieszczonych w danym folderze celem edytowania jednego po drugim. W tym przypadku warto jednak skorzystać z funkcji umożliwiającej blokowania edycji wybranych skryptów, by nie doprowadzić do zbędnego bałaganu.

Wsparcie kilkudziesięciu języków

SnipAway ułatwia pracę dzięki wsparciu skrótów klawiaturowych pozwalających na zaoszczędzenie sporej ilości czasu, który możemy przeznaczyć na dopieszczanie swojego projektu. Na uwagę zasługuje także obsługa 43 różnych języków programowania, takich jak np. C, C#, PHP, JS i wiele, wiele innych.

Możliwość zmiany wyglądu aplikacji

SnipAway posiada nowoczesny, czytelny interfejs użytkownika. Do wyboru mamy jasny lub ciemny motyw, a dodatkowo możemy skorzystać z 25 tematów graficznych pozwalających na dostosowanie wyglądu aplikacji do własnych preferencji. Zmienimy także rozmiar czcionki, rozmiar zakładki, prędkość przewijania i inne parametry.

Najważniejsze cechy: