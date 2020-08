Pobierz program

Snooker 2009 to klasyczna i bardzo popularna wśród graczy na całym świecie odmiana bilarda, która w tym przypadku rozgrywana jest w trybie online pomiędzy użytkownikami z całego świata.

Jak wygląda rozgrywka?

Snooker to gra w bilarda dla dwóch graczy. Rozgrywana jest na stole z użyciem 15 czerwonych bil, sześciu kolorowych oraz jednej białej. Zabawa odbywa się w turach. W ich trakcie gracze mają za zadanie wbijanie kolejnych bil do jednej z 6 łuz. Bile czerwone dają jeden punkt, a kolorowe umożliwiają zdobycie od dwóch do siedmiu punktów. W przypadku tych ostatnich użytkownik musi zadeklarować przed rozpoczęciem tury, którą bilę będzie starał się wbić do łuzy. Całą rozgrywkę wygrywa gracz, któremu uda się zgromadzić większą ilość punktów.

Rozgrywka w Snooker 2009 odbywa się przy wirtualnych stołach. Każdy z graczy może utworzyć własny stół lub dołączyć do już istniejących. Gra oferuje czat do rozmów w trakcie gry oraz tryb treningowy, który umożliwia początkującym szlifowanie swoich umiejętności.

Aby rozpocząć rozgrywkę wymagana jest rejestracja bezpłatnego konta użytkownika.

Kluczowe cechy gry: