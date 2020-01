Po​bierz program

Soft4Boost Photo Studio to ciekawa aplikacja graficzna, umożliwiająca przeglądanie, obróbkę oraz przygotowanie cyfrowych zdjęć do wydruku. Oferuje ono pełen zestaw przydatnych funkcji do retuszu, obsługując przy tym grafikę w formacie JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF itp. oraz pliki RAW tworzone przez bardziej rozbudowane aparaty cyfrowe.

Program dysponuje pakietem opcji i narzędzi niezbędnych podczas amatorskiej i profesjonalnej obróbki fotografii. Pomimo, iż nie jest on dostępny w polskiej wersji językowej to z powodzeniem wykorzystywany może być przez początkujących użytkowników. Wszystkie dostępne w jego obrębie funkcje dostępne są z poziomu odpowiadających im zakładek. Znajdziemy wśród nich narzędzia do usuwania efektu czerwonych oczu, malowania czy kadrowania, a także korygowania balansu bieli, jasności i kontrastu, modyfikowania balansu kolorów, detali itp. oraz nakładania znaków wodnych.

Soft4Boost Photo Studio oferuje podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich wprowadzonych zmian, umożliwiając również porównywanie zdjęcia w pierwotnej formie z jego odpowiednikiem poddanym obróbce i retuszowi. Nie zabrakło również funkcji do zmiany orientacji fotografii oraz jej wydruku. W przypadku tego ostatniego narzędzie pozwala użytkownikowi ustalać rozmiar wydruku i jego pozycje na arkuszu.