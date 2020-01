Pobierz progr​am

Soft4Boost Video Capture to nieskomplikowany program, dzięki któremu zgramy wideo ze starych kaset VHS, a także miniDV i kamer wideo na dysk twardy komputera do pliku w formacie AVI lub MPEG-2.

Wydawać by się mogło, że przeprowadzenie wspomnianych operacji sprawi problemy mniej doświadczonym użytkownikom, ale producent Soft4Boost Video Capture zadbał ot o, by z obsługą narzędzia poradził sobie każdy zainteresowany. Wystarczy podłączyć określone urządzenie do komputera, zdefiniować parametry (wybrać przede wszystkim format pliku wideo i ścieżkę zapisu), i nacisnąć odpowiedni przycisk.

Soft4Boost Video Capture pozwala na zgranie wybranego materiału w całości, a także umożliwia podzielenie filmu na kilka części. Użytkownik może wybrać, czy chce podzielić go ze względu na czas trwania (np. godzinne fragmenty) czy też rozmiar pliku (np. po 700 MB do zapisania na płycie CD).