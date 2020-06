04.12.2014 13:35 • Recenzja do wersji 2012 Revision 679

Korzystam z najnowszej jak na razie wersji 696. Program jest szybki i radzi sobie z otwieraniem plików z MS Office. Pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie edycja tabel w procesorze tekstu TextMaker. MS Office nigdy nie dorównał pod tym względem innemu edytorowi teksu, a mianowicie Lotus Word Pro, którego do dziś używam jako moim zdaniem najlepszego programu tego rodzaju. Bardzo chętnie nabyłbym najnowszą wersję Lotus pakietu SmartSuite (cena naprawdę niewygórowana), gdyby nie pewien „drobiazg”: brak możliwości sprawdzania polskiej pisowni. Wersja WordPro z 1997 roku, której nadal używam, posiadała jeszcze taką możliwość. Długo by wymieniać zalety rzeczonego Lotusa, i ubolewać nad brakiem uznania go za standard w tym obszarze, ale to inna historia. Tak, czy inaczej TextMaker podobnie jak Word Pro umożliwia płynną regulację wielkości kolumn w tabelach, zaś MS Office Word dysponuje jedynie prymitywną i irytująca funkcją regulacji skokowej (obciach na całą wieś). Pewnym mankamentem w przypadku SoftMaker FreeOffice jest fakt, że utworzona wersja przenośna nie zawiera zainstalowanych słowników, które widnieją w wersji zainstalowanej w systemie. Z nieznanych powodów programiści najwyraźniej przeoczyli ten aspekt. Co prawda można temu zaradzić pobierając stosowne słowniki ze strony producenta, lecz nie załatwia to problemu w przypadku brytyjskiego słownika, którego po prostu nie ma na tej stronie. Zatem chociaż w odpowiednich katalogach wersji instalacyjnej i przenośnej figurują te same pliki słownika (łącznie z brytyjskim), to wersja przenośna nie widzi go w rejestrze dostępnych modułów sprawdzania pisowni.



Na razie trudno jest mi ocenić inne elementy pakietu SoftMaker FreeOffice, gdyż nie byłem w stanie ich przejrzeć i wskazać zalety i wady w porównaniu z komercyjną aplikacją MS Office. Przy okazji dodam, że arkusz kalkulacyjny z OpenOffice okazał się lepszy w zakresie obliczania odchylenia standardowego. Zetknąłem się bowiem z sytuacją, że plik utworzony w MS Excell źle obliczał wartość niezerowego w istocie odchylenia standardowego (podawał jako 0 z uwagi na ograniczenia precyzji obliczeń). Ten sam plik otworzony w OpenOffice Calc poprawnie podawał wynik obliczenia rzeczonego parametru. Zatem to kolejny argument przeciw rzekomo „idealnemu” arkuszowi kalkulacyjnemu.